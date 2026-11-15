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Kepez'de 766 kilometrelik altyapı yatırımı ilçeyi geleceğe taşıyor

Kepez Belediyesi, Enerya, CK Akdeniz ve ASAT iş birliğiyle toplam 766 kilometrelik doğal gaz, elektrik, fiber, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı inşa etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'de 766 kilometrelik altyapı yatırımı ilçeyi geleceğe taşıyor

Kepez’in altyapısına kapsamlı yatırım yapıldı:

Kepez Belediyesi, kamu kurumları ve özel sektör ortaklığıyla ilçenin altyapısını yenileyip genişletti. Yapılan çalışmalarda toplam 766 kilometrelik hat döşendi; bu yatırımlar enerji, iletişim, içme suyu ve atık su hizmetlerinde hem mevcut sorunları çözmeyi hem de gelecekteki talebi karşılayacak dayanıklılığı hedefliyor.

enerji ve iletişimde güçlü altyapı:

Enerji ve iletişim sektörlerindeki altyapı yatırımlarıyla Kepez’in hizmet kalitesi yükseltiliyor. Enerya tarafından ilçeye kazandırılan 200 kilometrelik doğal gaz hattı sayesinde daha fazla hanenin temiz ve ekonomik enerjiye erişimi sağlandı. Elektrik altyapısına yönelik olarak CK Akdeniz tarafından yapılan 100 kilometrelik elektrik hattı ile enerji arzındaki güvenilirliğin ve sürekliliğin artırılması amaçlandı. Dijital dönüşüm açısından kritik olan çalışma kapsamında ise 115 kilometrelik fiber internet hattıyla hızlı ve stabil bağlantı imkânı sağlanarak hem yerel ekonomi hem de hizmetlerin dijitalleşmesi desteklendi.

su ve kanalizasyon sistemleri güçlendirildi:

Su ve atık su altyapısında da önemli mesafeler kat edildi. ASAT tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 260 kilometre içme suyu hattı, 85 kilometre kanalizasyon hattı ve 6 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu yatırımlar, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya erişimini sağlamanın yanı sıra yağış kaynaklı riskleri azaltarak kentin afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

kurumlar arası koordinasyon ve uzun vadeli planlama:

Kepez Belediyesi ile kamu ve özel kurumlar arasındaki koordinasyon, altyapı projelerinin eşgüdümlü yürütülmesinde belirleyici oldu. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz altyapı çalışmalarının Kepez’in bugünkü ihtiyaçlarına cevap verirken geleceğine de sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti. Yapılan yatırımların, kentin büyüme planlarıyla uyumlu şekilde hizmet dayanıklılığını, yaşam kalitesini ve sürdürülebilir yönetişimi güçlendirmesi bekleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE İLÇENİN ALTYAPISINI...

KEPEZ BELEDİYESİ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜ GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE İLÇENİN ALTYAPISINI GELECEĞE HAZIRLIYOR. BU KAPSAMDA 200 KİLOMETRE DOĞAL GAZ, 100 KİLOMETRE ELEKTRİK, 115 KİLOMETRE FİBER İNTERNET, 260 KİLOMETRE İÇME SUYU, 85 KİLOMETRE KANALİZASYON VE 6 KİLOMETRE YAĞMUR SUYU HATTI İNŞA EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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