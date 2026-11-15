Yalova'da patlayan ana su hattı altyapı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı

olayın ayrıntıları:

Yalova kent merkezindeki İstanbul Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Borudan basınçla çıkan tonlarca su kısa süre içinde caddeye yayılarak yolu kapladı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, sokakta bulunan esnaf suyun iş yerlerine ulaşmasından endişe etti; bu kez dükkânlara su basmadı.

onarım çalışmaları ve müdahale:

Olayın ardından Yalova Belediyesi bölgeye müdahale ederek suyu kesip onarım çalışmalarını başlattı. Belediye ekipleri hattı kontrol altında tutmak ve sızıntıyı durdurmak için çalışma yürütürken, cadde trafiği geçici olarak etkilendi. Yetkililer patlamanın nedeninin tespiti için inceleme başlattı.

vatandaş ve esnaf tepkisi:

Bölgede geçmişte de benzer altyapı sorunlarının yaşandığı hatırlatılırken, vatandaşlar ve esnaf tekrar eden arızaların sonlanması için altyapının kalıcı şekilde yenilenmesini talep etti. Yerel sakinler, kısa vadeli onarımların sorunu geçici olarak örtbas ettiğini, kapsamlı bir yenileme çalışmasının gerektiğini belirtti.

Olay, kentin merkezindeki ana su hatlarının durumunu yeniden gündeme taşıdı; yetkililerin açıklamaları ve yapılacak çalışmanın kapsamı bekleniyor.

YALOVA’DA İÇME SUYU BORU HATTINDA MEYDANA GELEN PATLAMA NEDENİYLE CADDEYE TONLARCA SU YAYILDI. GEÇMİŞTE DE BENZER OLAYLARIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE VATANDAŞLAR ALTYAPININ DÜZELTİLMESİNİ İSTEDİ.