Yalova'da ana su borusu patladı, esnaf altyapı yenilemesi istedi

olayın ayrıntıları:

Yalova kent merkezindeki İstanbul Caddesi üzerinde, içme suyu ana boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Borudan basınçla çıkan su kısa sürede caddeye yayılarak yolu kapladı ve çevredeki vatandaşlar ile esnaf arasında şaşkınlığa yol açtı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay sırasında tonlarca su caddeye döküldü ancak bu kez su iş yerlerine ulaşmadı ve dükkânlarda su baskını yaşanmadı.

belediye müdahalesi ve onarım çalışması:

Bölgedeki patlama sonrası Yalova Belediyesi ekipleri hızla müdahale ederek su kesintisine gitti ve onarım çalışmalarını başlattı. Ekipler, hattaki hasarın tespitine yönelik inceleme yaparken, kısa vadede geçici tamirlerle akışın kontrol altına alınması hedeflendi. Belediye yetkilileri, arızanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

vatandaş ve esnafın talepleri:

Bölgede geçmişte de benzer altyapı sorunlarının yaşanmış olması, ana su hattının durumunu yeniden gündeme getirdi. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, aynı sorunların tekrarlanmaması için altyapı çalışmalarının kalıcı ve kapsamlı şekilde yapılmasını talep etti. Esnaf, iş sürekliliği ve olası hasar riskine karşı daha sağlam bir altyapı beklentisini vurguladı.

Olayın ardından yürütülen onarım ve inceleme çalışmalarının sonuçlarına göre, yetkililer daha kapsamlı yenileme gerekliliğini değerlendirecek. Bölgedeki yaşayanlar ise kısa sürede benzer aksaklıkların yaşanmaması için yetkililerden somut adımlar bekliyor.

Yalova’da su borusu patladı, cadde suyla kaplandı