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Yaylatepe'de çift kuyruklu semender mahalleyi şaşırttı

Batman'ın Sason ilçesi Yaylatepe Mahallesi'nde gece cep telefonu kameralarıyla kaydedilen çift kuyruklu benekli semender, mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaylatepe'de çift kuyruklu semender mahalleyi şaşırttı

Yaylatepe'de gece yaratan ilginç görüntü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde ortaya çıkan çift kuyruklu benekli semender, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşlar canlının varlığını fark ederek cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

mahalle sakinlerinin tepkileri:

Görüntüleri kaydeden ve izleyenler, ilk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Kayıtlar kısa sürede mahallede ilgi uyandırdı ve komşular tarafından paylaşıldı.

önemi ve korunma uyarısı:

Bölgede genellikle gece saatlerinde görülen bu tür semenderlerin nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtiliyor. Mahallede yakalanan görüntüler, hem yerel merakı hem de koruma bilincini artırdı; vatandaşlar canlıya zarar verilmemesi ve yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

Olay, Yaylatepe'de kısa süreli bir ilgi odağı olurken, kaydedilen görüntüler çevredeki diğer sakinlerin de dikkatini çekti ve konu yerel gündeme taşındı.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ÇİFT KUYRUKLU SEMENDER CEP TELEFONU KAMERALARIYLA KAYDEDİLDİ.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ÇİFT KUYRUKLU SEMENDER CEP TELEFONU KAMERALARIYLA KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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