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Arsuz'ta Akçalı Aile Sağlığı Merkezi yeni binasıyla sağlık erişimini kolaylaştıracak

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin m² açık, 335 m² kapalı ve 3 birimli sağlık merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Arsuz'ta Akçalı Aile Sağlığı Merkezi yeni binasıyla sağlık erişimini kolaylaştıracak

Arsuz'ta Akçalı Aile Sağlığı Merkezi yeni binasıyla sağlık erişimini kolaylaştıracak

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem sonrası yıkılan Akçalı Aile Sağlığı Merkezi'nin yerine inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Bölge halkının temel sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmeye yönelik planlanan projede saha incelemesi yapan Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

saha incelemesi ve yürütülen çalışmalar:

Kaymakam Eroğlu, inşaat alanında İlçe Sağlık Müdürü Buket Baş Karaca ve firma yetkilileriyle görüşerek yürütülen işleri yerinde değerlendirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre merkezin yapımında güvenlik, ulaşılabilirlik ve hizmet akışı esas alınarak çalışmalar planlanıyor.

yapının özellikleri ve hedeflenen fayda:

Hayırsever katkılarıyla yapımına başlanan merkezin 3 bin metrekare açık, 335 metrekare kapalı alana sahip olması ve 3 birimli olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle Akçalı Mahallesi ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha uygun koşullarda ve daha kısa sürede erişmesi hedefleniyor.

Proje, mahalle içi erişim sorunlarını azaltmayı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde kapasiteyi artırmayı amaçlıyor. İnşaat tamamlandığında, hem muayene hem de temel sağlık tarama hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi bekleniyor.

Kaymakam Eroğlu ve sağlık yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda merkezin bölge için önemli bir kazanım olacağını vurguladı ve inşaat sürecinin takip edileceğini belirtti.

KAYMAKAM FATİH EROĞLU, AKÇALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN YENİ HİZMET BİNASININ İNŞAAT ALANINDA...

KAYMAKAM FATİH EROĞLU, AKÇALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN YENİ HİZMET BİNASININ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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