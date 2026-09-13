Arsuz'ta Akçalı Aile Sağlığı Merkezi yeni binasıyla sağlık erişimini kolaylaştıracak

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem sonrası yıkılan Akçalı Aile Sağlığı Merkezi'nin yerine inşa edilen yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Bölge halkının temel sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmeye yönelik planlanan projede saha incelemesi yapan Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

saha incelemesi ve yürütülen çalışmalar:

Kaymakam Eroğlu, inşaat alanında İlçe Sağlık Müdürü Buket Baş Karaca ve firma yetkilileriyle görüşerek yürütülen işleri yerinde değerlendirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre merkezin yapımında güvenlik, ulaşılabilirlik ve hizmet akışı esas alınarak çalışmalar planlanıyor.

yapının özellikleri ve hedeflenen fayda:

Hayırsever katkılarıyla yapımına başlanan merkezin 3 bin metrekare açık, 335 metrekare kapalı alana sahip olması ve 3 birimli olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle Akçalı Mahallesi ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha uygun koşullarda ve daha kısa sürede erişmesi hedefleniyor.

Proje, mahalle içi erişim sorunlarını azaltmayı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde kapasiteyi artırmayı amaçlıyor. İnşaat tamamlandığında, hem muayene hem de temel sağlık tarama hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi bekleniyor.

Kaymakam Eroğlu ve sağlık yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda merkezin bölge için önemli bir kazanım olacağını vurguladı ve inşaat sürecinin takip edileceğini belirtti.

KAYMAKAM FATİH EROĞLU, AKÇALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN YENİ HİZMET BİNASININ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.