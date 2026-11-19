Çalışmanın kapsamı:

Kepez Belediyesi ekipleri, Aktoprak Mahallesi Kındıra mevkiinde hayata geçirilen yol çalışmasını tamamladı. Toplam 1,5 kilometrelik güzergâhta yapılan müdahaleler öncelikle mevcut zeminin ıslah edilmesiyle başladı. Bozulmuş yüzeyler onarıldı, yol kenarlarında ve çevresinde ulaşımı olumsuz etkileyen atıl unsurlar temizlendi ve gerekli dolgu işlemleriyle yol genişletildi.

Altyapı ve zemin güçlendirme:

Yapılan dolgu çalışmaları özellikle iç kesimlerdeki eğimli rampaların ve tehlike oluşturabilecek virajların düzenlenmesine odaklandı. Filler malzemesi kullanılarak yapılan zemin güçlendirme ve sıkıştırma ile yolun taşıma kapasitesi artırıldı. Bu işlemler, üstyapı aşamasına sağlam bir zemin hazırladı ve malzeme performansının uzun vadede korunmasına katkı sağladı.

Üstyapı ve güvenlik iyileştirmeleri:

Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra güzergâh sıcak asfaltla kaplandı. Viraj iyileştirmeleri ve rampalardaki düzenlemeler sayesinde araçların manevra kabiliyeti arttı, sürüş güvenliği ve konforu hedeflenen düzeye taşındı. Belediye yetkilileri, bu tür çalışmalarda trafik akışının ve yol kullanıcılarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.

Bölge bağlantılarına katkısı:

Yenilenen yol, Aktoprak ve Odabaşı mahalleleri arasında doğrudan bağlantı sağlarken; Varsak-Gaziler bölgesi, Burdur karayolu ve Organize Sanayi Bölgesi yönündeki ulaşımı da kolaylaştırıyor. Güzergâhın, bölgedeki yerel ve ticari trafiğe olumlu etkisi ön plana çıkıyor; hem yerel halkın hem de sanayi bölgelerine ulaşan araçların kullanımını rahatlatıyor.

Kepez Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve yenileme programı kapsamında yürütülen bu çalışma, ulaşımda güvenlik ve konforu artırma hedefinin somut bir örneğini oluşturuyor. Yapılan müdahaleler, bölge sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırmak ve kritik bağlantı noktalarında kesintisiz bir trafik akışı sağlamak amacıyla planlandı ve uygulandı.

KEPEZ BELEDİYESİ, AKTOPRAK MAHALLESİ KINDIRA MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 1,5 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASINI SICAK ASFALTLA TAMAMLADI.