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Kepez'te drag heyecanı: Türkiye Otodrag şampiyonası 3. ayakta hız sınavı

Kepez Yeni Drag Pisti'nde Türkiye Otodrag Şampiyonası 3. Ayak başladı; sporcular 402 metrelik parkurda antrenman ve sıralama turlarında en iyi dereceyi kovalıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kepez'te drag heyecanı: Türkiye Otodrag şampiyonası 3. ayakta hız sınavı

Kepez'te otodrag heyecanı başladı

Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonasının 3. Ayak Yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Organizasyon, motor sporları tutkunlarını kentte bir araya getirirken gün boyunca sürecek turlar sporculara seri performanslarını sınama fırsatı sunuyor.

antrenman ve sıralama turlarında rekabet:

Sporcular, pistin 402 metrelik bölümünde en iyi dereceleri elde edebilmek için yarışıyor. Gün boyunca gerçekleştirilen antrenman sürüşleri ve sıralama turlarında elde edilecek sonuçlar, 13 Eylül Pazar günü yapılacak eleme etaplarının eşleştirmelerini belirleyecek. Kısa mesafedeki yüksek hız ve ivmelenme, izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

kategoriler ve takvim:

Yarışlarda mücadele edecek sınıflar şu şekilde: Sınıf 1 (Street), Sınıf 2 (Super Street), Sınıf 3 (Pro-Street), Sınıf 4 (Drag), Sınıf 5 (Pro-Drag) ve Sınıf 6 (Super Pro Drag). Türkiye'nin farklı illerinden gelen yarışmacılar, kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için en iyi performanslarını ortaya koyuyor.

Şampiyonanın 3. Ayak Yarışları, 13 Eylül Pazar günü yapılacak final mücadeleleri ve ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Kepez Yeni Drag Pisti'ndeki program, hem sporcu hem de seyirci açısından yoğun ve çekişmeli bir gün vaat ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE OTODRAG...

KEPEZ BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE OTODRAG ŞAMPİYONASI 3. AYAK YARIŞLARI, KEPEZ YENİ DRAG PİSTİ’NDE ANTRENMAN VE SIRALAMA TURLARIYLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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