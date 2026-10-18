Kepez'te yamaç kaydı: evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkon zarar gördü

Olayın yeri ve zamanı:
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi, Kepez Mahallesi Bahçelievler bölgesinde saat 08.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında toprak kayması meydana geldi.
Hasar ve etkilenen bölüm:
Yamaçtan kayan toprak ve kopan parçalar, bir evin bahçesini kaydırdı. Sürülen malzeme özellikle binanın alt katındaki balkon bölümüne zarar verdi.
Konuya ilişkin kaynak metinde başka ayrıntılar yer almadı.
ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINANIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA BİR EVİN BAHÇESİ KAYARKEN, BİNANIN ALT KATINDAKİ BALKON ZARAR GÖRDÜ.
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