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Kepez'te yamaç kaydı: evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkon zarar gördü

Karadeniz Ereğli Kepez Mahallesi'nde yağmur ve fırtına sonrası toprak kaydı; evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkonu zarar gördü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'te yamaç kaydı: evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkon zarar gördü

Olayın yeri ve zamanı:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi, Kepez Mahallesi Bahçelievler bölgesinde saat 08.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında toprak kayması meydana geldi.

Hasar ve etkilenen bölüm:

Yamaçtan kayan toprak ve kopan parçalar, bir evin bahçesini kaydırdı. Sürülen malzeme özellikle binanın alt katındaki balkon bölümüne zarar verdi.

Konuya ilişkin kaynak metinde başka ayrıntılar yer almadı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINANIN ARDINDAN MEYDANA GELEN...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINANIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASINDA BİR EVİN BAHÇESİ KAYARKEN, BİNANIN ALT KATINDAKİ BALKON ZARAR GÖRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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