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Yeni akademik yıla müzikle merhaba: kampüste coşkulu karşılama konserleri

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Kampüse Hoş Geldiniz konserleri, 2027 eğitim yılında öğrencilerin yoğun katılımıyla coşkuyla başladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yeni akademik yıla müzikle merhaba: kampüste coşkulu karşılama konserleri

Kampüse hoş geldiniz konserleri başladı

2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen Kampüse Hoş Geldiniz konser etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerin yoğun katılımıyla açıldı. Etkinlikler, yeni döneme sosyal bir başlangıç yapmak, öğrencilerin kampüs yaşamına uyumunu desteklemek ve kampüs kültürünü güçlendirmek amacıyla planlandı.

etkinlik programı:

Günün açılışı, Kültür Sanat ve Dans Topluluğu tarafından sergilenen halk oyunları gösterisiyle gerçekleştirildi. Ardından sahne alan DJ Serkan, ritmi yükselterek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Etkinliğin ilk gününün öne çıkan ismi ise sahne performansıyla Berat Civelek oldu; seslendirdiği şarkılarla öğrenciler unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.

öğrenci katılımı ve atmosferi:

Konser alanını dolduran öğrenciler, sevilen parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek coşku dolu görüntüler oluşturdu. Organizasyon, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bir araya gelmesine zemin hazırlayarak kampüs aidiyetini pekiştirdi. İlk gün, renkli sahne gösterileri ve canlı performanslarla sona erdi; etkinlikler iki gün boyunca sürecek ve ikinci gün de çeşitli konserlerle devam edecek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI’NIN BAŞLAMASI VESİLESİYLE DÜZENLENEN “KAMPÜSE HOŞ GELDİNİZ: KONSER ETKİNLİKLERİ” ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA COŞKULU BİR ŞEKİLDE BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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