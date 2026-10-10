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Elazığ'da afet sağlık grubu saha tatbikatı ile acil müdahale değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Birimi'nin tatbikatında 5 UMKE aracı, 2 ambulans ve 40 personelle 6 yaralının müdahalesi test edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da afet sağlık grubu saha tatbikatı ile acil müdahale değerlendirildi

tatbikatın amacı ve katılımcılar:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Afet ve UMKE Birimi tarafından afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla İl Tatbikatı ve Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyonel Plan Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlardan ekip ve araçlar yer aldı. Sahada görev alan sağlık ekipleri arasında 5 UMKE aracı, 2 ambulans ve yaklaşık 40 personel bulunuyordu.

senaryo ve müdahale:

Tatbikat senaryosu kapsamında toplam 6 yaralı değerlendirilmiş; bunlardan 4'ü kırmızı kod, 1'i yeşil kod ve 1'i siyah kod olarak sınıflandırıldı. Yaralılara durumlarına uygun ilk müdahaleler başarıyla yapıldı.

İlk müdahaleleri tamamlanan yaralıların acil sevkleri en yakın sağlık tesislerine hızlı şekilde sağlandı ve tatbikat planlandığı şekilde başarıyla tamamlandı.

ELAZIĞ&#039;DA YEREL DÜZEY AFET SAĞLIK GRUBU OPERASYONEL PLAN SAHA TATBİKATI

ELAZIĞ'DA YEREL DÜZEY AFET SAĞLIK GRUBU OPERASYONEL PLAN SAHA TATBİKATI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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