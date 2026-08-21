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Kerpe antik limanında 2 bin 500 yıllık miras su altında gün yüzüne çıkarılıyor

Kocaeli Kandıra'daki Kerpe Antik Limanı'nda yürütülen ilk bilimsel su altı kazısında MÖ 4. yüzyıldan MS 12. yüzyıla uzanan eserler gün ışığına çıkarılıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kerpe antik limanında 2 bin 500 yıllık miras su altında gün yüzüne çıkarılıyor

Kerpe antik limanında bilimsel su altı kazısı devam ediyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kerpe Antik Limanı, bölgedeki araştırmalar sayesinde deniz tabanından çıkan kalıntılarla yeni bir döneme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen çalışmalar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Müze Müdürlüğü ve uzman su altı arkeoloji ekiplerinin işbirliğiyle sürdürülüyor.

Projeyi yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile yetkililer, Su Altı Arkeopark Projesi’nin aşamaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Büyükakın, uzman arkeologlarla birlikte dalgıç kıyafetleriyle suya girerek antik liman kalıntılarını yerinde inceledi.

kazıda tespit edilen buluntular:

Kerpe Su Altı Kazı ve Araştırması, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliğini taşıyor. Çalışmalarda liman mendireklerinin kalıntıları ile birlikte farklı dönemlere ait çok sayıda kültür varlığı tespit edildi. Yapılan envanter çalışmalarında, MÖ 4. yüzyıldan MS 12. yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait eserler kayıt altına alındı.

Arkeologların tespitlerine göre kazılarda Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait buluntularla birlikte yaklaşık 150 bütünlüğü korunmuş eser bulundu. Bölgedeki amforalar arasında Kuzey Afrika, Gürcistan, Marmara ve Kilikya menşeli örneklerin yer alması, Kerpe Antik Limanı’nın geniş bir ticaret ağı içinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca Osmanlı dönemine ait lüleler, kandiller, günlük kullanım eşyaları ve pişmiş toprak parçaları da kayda geçti.

arkeopark hedefi ve bölgesel turizm:

Projenin nihai hedefi, antik liman kalıntılarını ve batık alanlarını dalış turizmine kazandırmak. Hazırlanan Arkeopark Projesi kapsamında su altında oluşturulacak özel platformlarda amfora, kandil ve pişmiş toprak eserlerin kendi doğal ortamlarında sergilenmesi planlanıyor. Böylece hem bilimsel araştırma devam edecek hem de ziyaretçilere denizaltı mirası tanıtılacak.

Dalışın ardından Kerpe sahilinde vatandaşlar ve esnafla buluşan Başkan Büyükakın, bölgedeki turizm hareketliliğini ve yapılması gereken düzenlemeleri dinledi. Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Kerpe’nin hem yerel ekonomiye katkı sağlamasını hem de deniz arkeolojisi açısından örnek bir merkez olmasını hedefliyor.

Kerpe, antik dönem kaynaklarında "Kalpe" ve "Kalpes Limen" olarak anılıyor; Karadeniz’in en güvenli doğal limanlarından biri olması nedeniyle tarih boyunca ticaret ve ulaşımda stratejik bir rol üstlendi. Şimdi bu uzun geçmiş, su altındaki kalıntılar sayesinde hem bilimsel literatüre hem de turizme yeni kapılar aralıyor.

KOCAELİ&#039;NİN KANDIRA İLÇESİNDE MİLATTAN ÖNCE 4. YÜZYILDAN MİLATTAN SONRA 12. YÜZYILA KADAR UZANAN...

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE MİLATTAN ÖNCE 4. YÜZYILDAN MİLATTAN SONRA 12. YÜZYILA KADAR UZANAN ESERLERİN BULUNDUĞU KERPE ANTİK LİMANI, DALIŞ TURİZMİNE KAZANDIRILIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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