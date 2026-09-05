Keskin'de takla atıp tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Esatmüminli köyü mevkiinde, H.B.K. (30) idaresindeki 06 AK 5013 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücü H.B.K. ile yolcular A.K. (59), A.Y.D. (7) ve Y.A. (60) yaralandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi ve kazayla ilgili işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 4 yaralı