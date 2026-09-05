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Keskin'de takla atıp tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Keskin ilçesi Esatmüminli mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği 06 AK 5013 plakalı Toyota tarlaya takla atıp devrildi; 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 21:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keskin'de takla atıp tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Esatmüminli köyü mevkiinde, H.B.K. (30) idaresindeki 06 AK 5013 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücü H.B.K. ile yolcular A.K. (59), A.Y.D. (7) ve Y.A. (60) yaralandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi ve kazayla ilgili işlem başlatıldı.

Kırıkkale&#039;de otomobil takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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