Kestel'de cumhuriyet şöleni: meydanlardan kültür merkezine gün boyu kutlama

Kestel'de 29 Ekim programı:

Kestel Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yılı dolayısıyla il genelinde kapsamlı bir kutlama takvimi hazırladı. Etkinlikler, sergi ve gösterilerle başlayıp akşam düzenlenecek fener alayı ve havai fişek gösterileriyle sona erecek; amaç hem kültürel zenginlikleri sergilemek hem de ilçede bir araya gelmeyi teşvik etmek.

Gün içi etkinliklerin akışı:

Program, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 19.00'da açılacak Cumhuriyet konulu resim ve fotoğraf yarışması sergisiyle başlayacak. Saat 19.15'te protokol konuşmalarının ardından, saat 19.30'da 45 kişilik kadronun sahne alacağı halk oyunları gösterisi ve oratoryo izleyicilerle buluşacak. Gösteride Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihî süreç sahneye taşınacak ve kültürel bir anlatı sunulacak.

Fener alayı ve akşam programı:

Vatandaşlar saat 20.15'te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde toplanacak ve Türk bayrakları eşliğinde fener alayına katılacak. Yürüyüş, Turgut Özal Caddesi, Lise Caddesi ve Bursa Caddesi güzergahını takip ederek Kestel Meydanı'nda sona erecek. Kutlamalar, saat 20.45'te ilçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek havai fişek gösterileriyle devam edecek.

Başkan Erol'un mesajı:

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, hazırlanan programla ilgili şunları söyledi: "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından ve geleceğimizin en güçlü teminatlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü Kestel’imizde büyük bir gurur ve heyecanla kutlayacağız. Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle aynı coşkuyu paylaşacak, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bütün hemşehrilerimizi kutlama programımıza davet ediyorum."

Kestel Belediyesi'nin programı; sergiler, sahne gösterileri, toplu yürüyüş ve görsel şölen unsurlarını bir araya getirerek ilçede 29 Ekim coşkusunu meydanlara ve sokaklara taşımayı hedefliyor. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşmesi beklenen etkinlikler, Cumhuriyet'in anlam ve değerlerinin toplumsal birlik içinde vurgulanmasına odaklanacak.

KESTEL BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE KAPSAMLI BİR KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEYECEK. SERGİLERDEN HALK OYUNLARINA, FENER ALAYINDAN HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİNE KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞİN YER ALACAĞI PROGRAMDA, CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU KESTEL’İN DÖRT BİR YANINDA YAŞANACAK.