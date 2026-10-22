Ortak akılla geleceğe: Bursa strateji çalıştayı yol haritasını hazırlıyor

Bursa’nın gelecek hedefleri ortak akılla tartışıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Bursa Strateji Çalıştayı, kentin 2030 vizyonu ile 2027-2029 dönemi için hazırlanacak stratejik planın çerçevesini çizmek üzere toplandı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, belediye bürokratları ile üniversiteler, meslek odaları, BTSO, BEBKA, BESOB ve Kent Konseyi temsilcileri katıldı.

daha güvenli ve yaşanabilir Bursa hedefi:

Açılışta konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa’nın üretim kültürü, girişimcilik kapasitesi, tarihî mirası ve doğal değerlerinin kentin güçlü birikimini oluşturduğunu vurguladı. Biba, çalıştayın amacını; çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için daha güvenli ve yaşanabilir bir Bursa yaratmak olarak özetledi. Stratejik planın salt bir iş listesi olmadığını, kentin gelecekte ulaşmak istediği noktayı gösteren bir yol haritası olarak tasarlandığını belirtti.

katılımcı süreç ve değerlendirmeler:

Programda Dr. İbrahim Ay tarafından sunulan "Bursa’yı Dinledik" raporu paylaşıldı; sunumda plan hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı vatandaş araştırmasına 6 bini aşkın Bursalının katıldığının altı çizildi. Prof. Dr. Mehmet Barca moderatörlüğünde yürütülen çalıştayın ilk oturumunda Bursa’nın ayırt edici güçleri ve değer üretim alanları tartışıldı, ikinci oturumda ise bu tartışmalardan çıkan fikirler vizyon önerileri ve öncelikli çalışma alanlarına dönüştürüldü.

çıktılar ve yol haritası:

Çalıştayda masalar tarafından sunulan sonuçlar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından derlenecek ve 2027-2029 Stratejik Planının misyon, vizyon ve temel değerlerine temel oluşturacak. Hazırlanacak planın nihai hali, planlama takvimine göre Kasım ayında Belediye Meclisi’nin onayına sunulacak. Çalıştay boyunca vurgulanan nokta, saha deneyimi, akademik bakış ve kurumlar arası tecrübenin birleştirilerek Bursa için sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler üretilmesiydi.

Şahin Biba katılımcılara fikirlerini özgürce paylaşma çağrısı yaparak, ‘Kimse ‘Bu benim alanım değil’ diye çekinmesin. Bursa hepimizin alanı’ mesajını yineledi; bu yaklaşım, planlama sürecinin ortak akıl ile ilerleyeceğinin işareti olarak öne çıktı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BURSA STRATEJİ ÇALIŞTAYI’NDA, ŞEHRİN 2030 VİZYONU VE GELECEK HEDEFLERİ ELE ALINDI.