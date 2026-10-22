AK Parti Kayseri'den sosyal medya paylaşımlarına hukuki tepki

AK Parti Kayseri il hukukçusundan tepki

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Hukukçusu Av. Durdu Mehmet Yalçın, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan iddia ve paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, söz konusu paylaşımların partiyi, milletvekillerini ve yöneticilerini hedef aldığını belirterek kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi gereğini vurguladı.

İddiaların dayanağı olmadığı belirtildi:

Açıklamada, partiyi hedef alan paylaşımların "adeta kirli bir senaryo gibi kurgulanarak kamuoyuna servis edilen" asılsız ithamlar olduğu ve bunların "hiçbir somut bilgi, belge veya fiili dayanağa" sahip bulunmadığı ifade edildi. Yalçın, bu nitelikteki organize tezviratın düşünce beyanı, eleştiri ve basın hürriyeti sınırlarını aştığını; partinin kurumsal itibarına yönelik açık bir itibar suikastı ve ağır bir kişilik hakkı ihlali teşkil ettiğini belirtti.

Yasal sürecin işletileceği vurgulandı:

Yalçın, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hukuka, mevzuata ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak siyasi faaliyet yürüttüğünü kaydetti. Açıklamada, doğrulanmamış ve emareden yoksun isnatların kamuoyunda itibar zedeleyici biçimde paylaşılmasının, milletin iradesine ve partinin kurumsal asaletine yönelik bir algı operasyonu olduğu ifade edildi. Ayrıca, "ifade hürriyeti kapsamında asla hukuki himaye göremeyecek" niteliğe sahip bu tür karalama girişimlerine karşı parti olarak şeref, haysiyet ve kurumsal itibarın korunması amacıyla gerekli yasal süreçlerin kararlılıkla ve ivedilikle işletileceği taahhüt edildi.

Açıklama, AK Parti'nin Türkiye'yi kalkındırma ve güçlendirme hedeflerini sürdürdüğünü, milletle kurulan bağın sarsılmaz olduğunu ve organize yalan siyasetine asla geçit verilmeyeceğini vurgulayarak sona erdi.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI İL HUKUKÇUSU AV. DURDU MEHMET YALÇIN, BAZI SOSYAL MEDYA MECRALARINDA YER ALAN İDDİA VE PAYLAŞIMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPARAK; "ADETA KİRLİ BİR SENARYO GİBİ KURGULANARAK KAMUOYUNA SERVİS EDİLEN BU ASILSIZ İTHAMLAR HİÇBİR SOMUT BİLGİ, BELGE VEYA FİİLİ DAYANAĞA DAYANMAYAN BU ORGANİZE TEZVİRAT; DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA, ELEŞTİRİ VE BASIN HÜRRİYETİ SINIRLARINI BARİZ ŞEKİLDE AŞMAKTA, AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTI VE AĞIR BİR KİŞİLİK HAKKI İHLALİDİR" İFADELERİNİ KULLANDI.