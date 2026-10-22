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Bayburt müftüsünden imam hatiplilere ilim, ahlak ve birlik vurgusu

Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde verdiği konferansta ilim, ahlak ve birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt müftüsünden imam hatiplilere ilim, ahlak ve birlik vurgusu

Konferansın ana gündemi:

Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası kapsamında düzenlenen programda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek "İmam Hatipli Olmak" konulu konferans verdi. Konuşmasında gençlerin eğitim sürecinde hem bilgiye hem de ahlaki olgunluğa önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Manevi değerler ve ahlak:

Bektaş, imam hatipli olmanın taşıdığı manevi değerlerin altını çizerek ilim ile ahlakın birlikte yürütülmesinin önemini anlattı. Öğrencilerin millî ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesinin toplumsal dayanışma ve kimlik açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Okulların rolü ve gelecek nesiller:

İmam hatip okullarını "ilim, hikmet ve irfan merkezleri" olarak nitelendiren Bektaş, bu kurumların milli birlik ve beraberliğe katkısına değindi. Kur'an ve sünnet ışığında doğru dini bilginin aktarılmasının önemine işaret ederek imam hatiplerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Konferansın sonunda Bektaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini ileterek, hem akademik hem de ahlaki bakımdan donanımlı bireyler olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

İL MÜFTÜSÜ BEKTAŞ İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İL MÜFTÜSÜ BEKTAŞ İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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