Kış hazırlığı aktarlarda: Muş'ta bitkisel ürünlere ilgi artıyor

kış hazırlığı aktarlarda:

Soğuyan hava ve mevsim geçişleri, Muş'ta halkı doğal savunma yöntemlerine yönlendirdi. Vatandaşlar özellikle ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünleri tercih ediyor. Aktarlarda gözlenen yoğunluk, sağlık kuruluşlarındaki dolulukla paralel bir artış gösteriyor.

Yerel aktarlık hizmeti veren esnaf, mevsimsel şikayetlerin—gribal enfeksiyonlar, boğaz ağrıları, öksürük, bronşit ve KOAH belirtilerinin—artmasıyla beraber satışların yükseldiğini belirtiyor. Tüketiciler bağışıklık desteği ararken aynı zamanda rahatlatıcı çay ve karışımlara yöneliyorlar.

aktar Melih Bingöl'ün önerileri:

Meslekte 40 yılı aşkın deneyime sahip Aktar Melih Bingöl, tercih edilen ürünleri ve hazırlık şekillerini şöyle aktarıyor: "Hastanelerin doluluk oranlarının artmasıyla birlikte bizim işlerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Genellikle mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlar, boğaz ağrıları, öksürük, bronşit ve KOAH gibi rahatsızlıklar artıyor. Biz her yıl vatandaşlarımıza önlemlerini alabileceklerini söylüyoruz. Bitkisel ürünlere alışkın olan vatandaşlarımız ve müşterilerimiz bize geldiklerinde genellikle onlar için karışık bir kış çayı hazırlıyoruz. Bunun içerisinde ıhlamur, zencefil, havlıcan, kuşburnu, kabuk tarçın, karanfil ve adaçayı bulunuyor."

Bingöl, bu karışımın tüketim sıklığı hakkında da bilgi veriyor: "Bu karışımı günde iki üç bardak içtiklerinde, gribal enfeksiyona yakalansalar bile kendilerini daha rahat hissedebileceklerini düşünüyoruz." Ayrıca kişiye özel uygulamalar için toz takviyelerden söz ediyor: "Toz zencefil, toz zerdeçal, toz havlıcan ve öğütülmüş keten tohumu karıştırılarak günde üç tatlı kaşığı tüketilebilir. Çocuklara ise çay kaşığıyla verilebilir."

kullanım, yaş grupları ve uyarılar:

Bingöl, küçük çocuklar, hamileler ve yaşlılar için ayrı yaklaşımlar öneriyor. "Sıfır iki yaş arasındaki çocuklar için hatmi çiçeği sütle kaynatılıp balla veya pekmezle tatlandırılarak verilebilir. Aynı durum hamile kadınlarımız için de geçerlidir. Yaşlılar için ise farklı bitkisel ürünlere başvurulabilir."

Esnaf, kuşburnunun C vitamini içeriğiyle öne çıktığını ve bunun hakkında "kuşburnunun limondan 100 kat daha fazla C vitamini içerdiği söyleniyor" bilgisini paylaşıyor. Yaşlılara kuşburnu ve ıhlamur tavsiye edilirken, adaçayı ile gargara yapılması öneriliyor. Ayrıca evde kekik yağı bulunuyorsa bir tatlı kaşığı suya üç damla damlatarak içirmenin yetişkin ve gençler için düşünülebileceği, ancak çocuklara verilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzman veya hekime danışılmadan ağır kullanım, yüksek doz veya küçük çocuklar ve hamilelerde keyfi uygulamalardan kaçınılması gerektiği hatırlatılıyor. Aktarlar, bitkisel ürünlerin destek amaçlı olduğunu; kronik hastalığı veya düzenli ilaç kullanan kişilerin önce sağlık kuruluşlarına danışması gerektiğini belirtiyor.

MUŞ’TA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIN BİTKİSEL ÜRÜNLERE İLGİSİ ARTTI. SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE KARŞI ÖNLEM ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, IHLAMUR, PAPATYA ÇAYI, KIŞ ÇAYI, ZENCEFİL, BAL VE PROPOLİS GİBİ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEYE BAŞLADI.