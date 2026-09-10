Kestel'de servis minibüsünün ters şeritte ilerlemesi araçları panikletti

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir servis minibüsünün karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride girmesi, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Olay anı amatör kamera ile kaydedildi ve görüntülerde araçların ani manevralar yapmak zorunda kaldığı görülüyor.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yöndeki şeride girdi. Ters yönde bir süre ilerleyen minibüs diğer sürücüler için risk oluşturdu. Karşı yönden gelen araçların minibüsü fark ederek manevra yapmak zorunda kaldığı, böylece muhtemel bir kazanın son anda önlendiği anlar kayıtlara yansıdı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde servis minibüsünün ters şeritte ilerleyişi ve karşı yönden gelen araçların minibüsten kaçınmaya çalışması dikkat çekiyor. Görüntüler, trafikteki ihlallerin yol açabileceği tehlikeleri açıkça ortaya koyuyor ve benzer olayların önlenmesi için sürücülerin dikkatinin önemini vurguluyor.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR SERVİS MİNİBÜSÜNÜN TERS ŞERİDE GİRMESİ, TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU. MİNİBÜSÜN KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLARIN BULUNDUĞU ŞERİTTE İLERLEDİĞİ ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.