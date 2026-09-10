Sandıklı'da metruk binalarda güvenlik denetimi: 57 kişinin gbt'si sorgulandı

Sandıklı'da gerçekleştirilen denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Operasyonun amacı genel asayişin korunması, suçların önlenmesi ve vatandaşların huzurunun sağlanması olarak açıklandı.

denetim detayları:

Ekipler tarafından toplam 5 metruk binada arama yapıldı. Bölgedeki şahıslar üzerinde kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak, 57 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimler, risk oluşturabilecek unsurların tespit edilmesine yönelik planlı biçimde sürdürüldü.

bulgular ve takip:

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yetkililer, metruk binalara yönelik kontrollerin aralıklarla devam edeceğini belirtti ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN METRUK BİNALARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.