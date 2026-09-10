Manavgat'ta dönüş manevrası sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü olay yerini terk etti

kaza anı ve gelişimi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana gelen kazada, Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir eden Mesut K.'nın kullandığı 07 LJB 75 plakalı motosiklet ile 1057 Sokak yönüne dönüş yapan sürücüsü tespit edilemeyen 07 JG 147 plakalı otomobil birbirine yakın pozisyonda hareket etti.

Dönüş yapan otomobile çarpmamak amacıyla manevra yapan motosiklet sürücüsü, yolun yasak olmasına rağmen yapılan hareket sonrası kontrolü kaybederek devrildi ve bir süre sürüklendi. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

güvenlik kamerası görüntüleri ve yaralının durumu:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobil sürücüsünün kısa süreli bir duraklamanın ardından araçtan inmeden ya da yaralıya müdahale etmeden olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Görüntüler, kaçan sürücünün tespitine yönelik emniyete delil teşkil ediyor.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylar yetkililerce paylaşıldı.

emniyetin çalışması ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerini terk eden otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için emniyet güçleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve bölge görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda faili meçhul sürücünün tespit edilmesi hedefleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, maddi hasar ve yaralanmanın nasıl oluştuğuna dair ayrıntılar emniyetin raporunda yer alacak.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZANIN ARDINDAN KAZAYA SEBEBİYET VEREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KISA SÜRE DURAKLAMANIN ARDINDAN YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE YARDIM ETMEK YERİNE AMBULANS VE TRAFİK EKİBİNİ BEKLEMEKSİZİN OLAY YERİNDEN AYRILDI.