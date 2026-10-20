Kıbrıs için net uyarı: Bahçeli'den egemenlik ve birlik çağrısı

bahçeli'nin tbmm grup konuşması:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Konuşma, İstanbul ve bazı illerde yaşanan sel felaketleri için taziye dilekleriyle başladı; Bahçeli, afetlere hazırlığın altyapı, imar disiplini ve risk yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

fon soruşturması ve ekonomik istikrar:

Bahçeli, sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı için finansal piyasaların güven ortamının korunmasının elzem olduğunu vurguladı. Fon soruşturmasına ilişkin olarak, "Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır" sözünü aktardı ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Yasal düzenlemenin Meclis Genel Kurulu gündeminde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Bahçeli, mağduriyetlerin giderilmesi ve hukuk zemininde en güçlü yaptırımların uygulanmasının önemine işaret etti. Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır yaklaşımını desteklediğini ifade etti.

belediye soruşturmaları ve yargı vurgusu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelere ilişkin soruşturmaların yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki bir boyutu olduğunu belirten Bahçeli, devlet mülküne tasallut edenlerin adaletle terbiye edilmesinin devlet ahlakı olduğunu savundu. 3 Ekim 2026 tarihli açıklamasından alıntı yaparak devlet mülkünün korunmasının önemini yineledi.

Yargı süreçlerinin siyasi polemiklere dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Mahkemeler, siyasi gösterilerin değil; savunma hakkının esas alındığı yerlerdir" ifadelerini kullandı ve ilgililerin iddialara hukuki zeminde cevap vermesinin kamu yararına olacağını belirtti.

basın özgürlüğü, sosyal medya ve sorumluluk:

Özgür basının önemini kabul ettiğini belirten Bahçeli, aynı zamanda medyanın hukuk karşısındaki sorumluluğunu vurguladı. "Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir" uyarısını yapan lider, haber ve yorum üretirken hukuka bağlılık ve etik sorumluluğun öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algılara karşı toplumu uyanık olmaya çağırdı; FETÖ bağlantılı hesapların kışkırtmalarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

türk milliyetçiliği, üniversiteler ve gençlere çağrı:

Türk milliyetçiliğinin tarihsel zeminine değinen Bahçeli, Yunus Emre, İbni Haldun, Ahi Evran ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünürlerin perspektifinden hareketle milliyetçiliğin sadece geçmişle bağlı olmadığını, geleceğe dönük bir medeniyet tasavvuru olduğunu savundu.

Partisinin bu alandaki konumunu netleştirerek "Türk milliyetçiliğinin kurumsal kalesi Milliyetçi Hareket Partisidir" dedi ve ülküdaşlarına birlik çağrısı yaptı: "Gelin bir olalım, diri olalım, Lider Ülke Türkiye ülkümüzü hep birlikte gerçeğe dönüştürelim".

Yükseköğretimle ilgili tespitlerinde ülkede 129'u devlet üniversitesi olmak üzere toplam 208 üniversite ve 6 milyon 554 bin 312 öğrencinin bulunduğunu hatırlatan Bahçeli, niceliksel büyümenin niteliğe dönüşmesi gerektiğini, üniversitelerin kültürel emperyalizmin arka bahçesine dönmemesi gerektiğini vurguladı.

bölgesel gelişmeler ve kıbrıs mesajı:

Bahçeli, Suriye ve Irak'taki bazı olumlu gelişmelerin bölgesel barış için umut verdiğini belirtip SDG/YPG'nin askerî varlığının kaldırılmasının yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik olarak güvenlik, hukuk ve toplumsal mutabakat üçlüsünün önemini tekrar etti.

Kıbrıs gündeminde ise Kapalı Maraş ve Gazimağusa Limanı'na dair Rum basınındaki iddiaları endişe verici bulduğunu dile getirdi; "Birleşik Kıbrıs Federasyonu ham bir hayaldir" değerlendirmesinde bulundu ve "Kıbrıs asırlardan beri Türk’tür, ebediyen Türk kalacaktır!" sözleriyle egemenlik vurgusu yaptı.

dış politika, türk dünyası ve zirve hazırlığı:

Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika'da Türkiye'nin çok yönlü diplomasisini desteklediğini ifade eden Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolünü öne çıkardı. 29-30 Ekim 2026 tarihlerindeki 13'üncü Zirve'ye atıfta bulunarak, bunun Türkiye ve Türk dünyası için bir birlik göstergesi olacağını söyledi: "Türk dünyasının kalbi Ankara'da atacaktır".

bütçe çağrısı ve kapanış mesajı:

Konuşmasını bütçe süreciyle sonlandıran Bahçeli, TBMM'ye sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarına değindi. Milletvekillerinden komisyon görüşmelerini yakından takip etmelerini isteyerek, "2027 yılı bütçesine pozitif katkıda bulunulmasını bekliyorum" dedi.

Genel kapanışta Cumhur İttifakı'nın toplumsal kutuplaşmayı bertaraf edip milletin tüm fertlerine el uzatacağı mesajını yineleyen Bahçeli, ülkenin geleceğinin gibi meselelerin günübirlik tartışmalar ötesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kıbrıs asırlardan beri Türktür, ebediyen Türk kalacaktır"