Kigali buluşması: Afrika'yı hedefleyen küresel hayvancılık ağı

VIV Africa 2026 aynı çatı altında küresel oyuncuları topladı

Ruanda'nın başkenti Kigali, 7-8 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen VIV Africa 2026 fuarına ev sahipliği yaparak yemden gıdaya uzanan tarım ve hayvancılık tedarik zincirinin önemli aktörlerini bir araya getirdi.

Fuar, Sahra Altı Afrika'nın yükselen tarım ve hayvancılık pazarına yönelik ticari bağlantılar, teknoloji sunumları ve iş birliği görüşmeleri açısından merkezi bir platform oldu. Türkiye'den katılan firmalar arasında uzun yıllardır organizasyonun iştirakçileri arasında yer alan HasTavuk da bulunuyordu.

Ruanda'nın teşvikleri ve bölgesel konumu:

Ruanda Hükümeti'nin tarım teknolojileri yatırımlarına sağladığı gümrük vergisi muafiyetleri ve bürokratik kolaylıklar, ülkeyi bölgesel bir yatırım ve ticaret merkezi haline getiriyor; fuarda bu avantajlar temel gündem maddelerinden biri oldu.

Katılımcılar, söz konusu teşviklerin ve ülkenin lojistik konumunun firmaların bölgeye yönelik stratejilerini hızlandırdığını ve uzun vadeli iş birliklerine zemin hazırladığını belirtti.

Türk firmalarına sunulan fırsatlar:

Fuar değerlendirmelerinde, Afrika'nın hızla büyüyen nüfusu ve artan gıda talebinin Türk şirketleri için önemli pazar fırsatları yarattığı vurgulandı. Türkiye'nin üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve sektör tecrübesi, bölgede daha güçlü bir varlık gösterilmesine katkı sağlayabilecek unsurlar olarak öne çıktı.

Sektör temsilcileri, VIV Africa 2026'nın sadece ticari temaslar kurulmasına değil; aynı zamanda bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve yeni pazar keşfine imkan tanıdığına dikkat çekti. Organizasyonun, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari köprülerin güçlendirilmesine zemin hazırladığı ifade edildi.

Katılımcılar, fuarın ardından başlatılacak somut iş birliklerinin hem bölgesel tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artıracağını hem de yerel üretimi destekleyeceğini öngördüklerini aktardı.

SAHRA ALTI AFRİKA'NIN YÜKSELEN TARIM VE HAYVANCILIK PAZARLARINDAN BİRİ OLAN RUANDA, KÜRESEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ VIV AFRİCA 2026 FUARI'NDA BULUŞTURDU. BAŞKENT KİGALİ'DE 7-8 EKİM 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYON, YEMDEN GIDAYA UZANAN TARIM VE HAYVANCILIK TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLADI.