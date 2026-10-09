Bilecik'te narkotik operasyonu: metamfetamin ve 1 şüpheli

operasyonun detayları:
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Gerçekleştirilen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
soruşturma ve işlem:
'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
BİLECİK’TE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
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