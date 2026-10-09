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Bilecik'te narkotik operasyonu: metamfetamin ve 1 şüpheli

Bilecik'te narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonda metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te narkotik operasyonu: metamfetamin ve 1 şüpheli

operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

soruşturma ve işlem:

'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BİLECİK’TE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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