Okul tadilatında müdür Erhan Aksu tulumla sıva ve fayans yaptı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) binasında süren tadilat çalışmalarına müdür Erhan Aksu eliyle katkı sağladı. Gündoğdu Mahallesi'ndeki binada, iskelede sıva yaparken fotoğraflanan Aksu'nun görüntüleri dikkat çekti.

Müdürün çalışmaya katılması:

Tulumunu giyerek ustaları beklemeden işe giren Aksu, iskelede sıva uygulaması yaparken fotoğraflandı. Görüntülerde müdürün sahada bizzat çalıştığı ve uygulamalı olarak işe destek verdiği görüldü.

Tadilatın işleyişi ve gelen tepkiler:

Tadilat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü binada Aksu'nun bugün fayans döşeme işiyle de çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Fotoğraflar ve haberler, görenler tarafından takdirle karşılandı.

ESKİŞEHİR'DE SIVA YAPARKEN FOTOĞRAFLANAN ODUNPAZARI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MESEM) MÜDÜRÜ ERHAN AKSU, GÖRENLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI.