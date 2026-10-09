Gölyazı antik tiyatrosu kültürel ve ekonomik canlanma vaat ediyor

Başkan ve ekip Gölyazı tiyatro alanında

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin, Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve Nilüfer Belediyesi ilgili müdürlük çalışanlarıyla birlikte Gölyazı Tiyatro Alanı’nı yerinde inceledi. Heyet, sahadaki kazı çalışmaları ve bölgenin son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Kazı çalışmaları ve alanın durumu:

Heyet, kazı başkanının raporları doğrultusunda antik tiyatronun mevcut yapısını ve kazı safhasını değerlendirdi. Bölgeyi gezen ekip, alanın arkeolojik önemini ve korunması gereken noktaları yerinde görerek, ilerleyen süreçte yapılacak müdahaleler için önceliklerin belirlenmesine yönelik notlar aldı.

kısa vadeli hedefler ve protokol adımları:

İnceleme sonrası değerlendirme yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, antik tiyatronun en kısa sürede işlevsel hale getirilmesini hedeflediklerini vurguladı ve şunları söyledi: "Buranın bir an önce devreye alınmasını ve aktif bir şekilde kullanılır hale gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda alanın tahsisi ve protokol süreçleriyle ilgili gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz." Belediye, tahsis ve protokol süreçleri üzerinde çalışarak alanın kullanıma açılmasını hızlandırmayı planlıyor.

turizm ve tarımın birlikte yürüdüğü bir model:

Başkan Özdemir, Gölyazı’da tarım ile turizmi birlikte ilerletecek bir model kurmayı amaçladıklarını belirtti. Antik tiyatronun karşısındaki Fadıllı’daki tesisler, yüzer iskele ve ulaşım kolaylıkları gibi düzenlemelerin bölgeye hareket getireceğini, otopark sorununu çözerek nitelikli yeme-içme ve sosyal tesislerle ziyaretçilere daha iyi bir deneyim sunacaklarını aktardı.

Planlarda Mysia Yolları ile entegrasyon, yürüyüş ve bisiklet rotaları, paraşüt tesisleri ve dijital göçebeler için ayrılan alanlar da yer alıyor. Gölyazı, Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy hattını kapsayan bir turizm ağı hedefleniyor.

Sonuç olarak belediye yetkilileri, bölgeye gelen ziyaretçilerin daha uzun vakit geçirmesini, turizm gelirlerinin artmasını ve aynı zamanda yerel tarımsal değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade etti. İlerleyen dönemde yapılacak tahsis ve protokol görüşmeleri, projenin uygulanabilirliğini belirleyecek ana adımlar olacak.

GÖLYAZI TİYATRO ALANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, EN KISA SÜRE İÇİNDE BURAYI İŞLEVSEL HALE GETİRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.