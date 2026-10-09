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Dolar ve euro güne hafif artışla başladı

Serbest piyasada dolar 49,3410 liradan, euro 55,4240 liradan güne başladı; Kapalıçarşı alış-satış fiyatları ve son kapanış değerleri açıklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dolar ve euro güne hafif artışla başladı

serbest piyasada açılış rakamları:

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı farklarla başladı. Dolar açılışta 49,3410 liradan, euro ise 55,4240 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı'da alış-satış fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı’da alınan ve satılan fiyatlar şu şekilde: dolar alış 49,3390, satış 49,3410; euro alış 55,4220, satış 55,4240.

Son kapanışta dolar 49,22 liradan, euro ise 55,26 liradan satılmıştı; açılış verileri her iki para biriminde de hafif artışa işaret ediyor.

DOLAR 49,3410 LİRADAN, EURO İSE 55,4240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,3410 LİRADAN, EURO İSE 55,4240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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