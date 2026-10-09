Dolar ve euro güne hafif artışla başladı

serbest piyasada açılış rakamları:

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı farklarla başladı. Dolar açılışta 49,3410 liradan, euro ise 55,4240 liradan işlem görüyor.

kapalıçarşı'da alış-satış fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı’da alınan ve satılan fiyatlar şu şekilde: dolar alış 49,3390, satış 49,3410; euro alış 55,4220, satış 55,4240.

Son kapanışta dolar 49,22 liradan, euro ise 55,26 liradan satılmıştı; açılış verileri her iki para biriminde de hafif artışa işaret ediyor.

DOLAR 49,3410 LİRADAN, EURO İSE 55,4240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.