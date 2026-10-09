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Aile şirketlerine kurumsallaşma yol haritası Mersin'de çizildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dijital Liderler Geliyor' eğitiminde aile şirketlerinde kurumsallaşma, aile anayasası ve kuşaklar arası devir gündeme geldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aile şirketlerine kurumsallaşma yol haritası Mersin'de çizildi

eğitim programı ve katılımcılar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülen 'Dijital Liderler Geliyor' projesi kapsamında düzenlenen eğitim, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi üzerine odaklandı. Kampüs Mersin & Garaj Mersin'de gerçekleştirilen programa sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası aktörleri yoğun ilgi gösterdi.

Program, Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği (AYDD) ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğinde planlandı ve iş dünyasının hem pratik hem de stratejik beklentilerine cevap verecek biçimde kurgulandı.

ele alınan başlıklar:

Oturumlarda Prof. Dr. Köksal Hazır ve Ferudun Gündüz aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ile gelecek kuşaklara güçlü bir kurumsal yapı bırakılması için kilit konular üzerinde durdu. Eğitim içeriğinde sürdürülebilir büyüme, profesyonel yönetim, kuşaklar arası devir süreçleri, kurumsal karar alma mekanizmaları, şirket kültürünün güçlendirilmesi, yönetim yapısının düzenlenmesi ve geleceğe yönelik planlama gibi uzun vadeli başarıyı belirleyen başlıklar detaylandırıldı.

Katılımcılara, aile anayasasının kurumsallaşma sürecindeki rolü ve şirketlerin kişilerden bağımsız, profesyonel yönetim anlayışına nasıl kavuşabileceği konusunda örnek uygulamalar ve yöntemler aktarıldı. Eğitim, teori ile uygulamayı bağlayan vaka analizleri ve tartışma bölümleriyle zenginleştirildi.

kariyer merkezinden ekosisteme destek:

Kariyer Merkezi Şube Müdürlüğü, yalnızca iş arayanlar ve öğrenciler için değil, işverenler ve yöneticiler için de gelişim fırsatları sunmayı hedefliyor. Bu çerçevede yürütülen 'Dijital Liderler Geliyor' projesi; yeni nesil yönetim yaklaşımlarını tanıtmak, yöneticilerin yetkinliklerini geliştirmek ve kurumların geleceğin çalışma hayatına hazırlanmasına katkı sağlamak amacı taşıyor.

Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, merkezin üniversite-iş dünyası-kent iş birliğini güçlendiren bir platform olduğunu vurgulayarak katılımcılara sağlanan erişim ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. Özada ayrıca, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in üniversite öğrencilerinden girişimcilere, akademiden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir ekosistemi aynı zeminde buluşturan dinamik merkezler olduğunu belirtti.

Eğitim programı, aile şirketlerinin hem bugünkü performansını iyileştirmeyi hem de gelecek kuşaklara aktarılacak sağlam, kurum odaklı bir yapı inşa etmeyi hedefleyerek kent ekonomisine dolaylı katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de planlanan benzer faaliyetlerin, üniversite, iş dünyası ve kent arasında sürekli bir etkileşim alanı oluşturması bekleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘DİJİTAL LİDERLER GELİYOR’...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ‘DİJİTAL LİDERLER GELİYOR’ PROJESİ KAPSAMINDA, AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASININ ÖNEMİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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