Muğla İŞKUR danışmanlık ağıyla istihdamı güçlendiriyor

Muğla İŞKUR’un 2026 faaliyetleri

Muğla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, 2026 yılı ilk dokuz ayında danışmanlık hizmetlerinde kayda değer bir genişleme gerçekleştirerek kentte iş gücü piyasasının ara yüzünü güçlendirdi. Kurumun sunduğu birebir rehberlik ve işverenle yürütülen eşleştirme çalışmaları, yerel istihdam dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor.

İş ve meslek danışmanlığında artış:

İŞKUR tarafından 2026 yılının ilk dokuz ayında sağlanan iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 30 bin 883 kişi yararlandı. Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, bu rakamın 2025'in aynı dönemindeki 25 bin 345 görüşmeye kıyasla yüzde 22 artışa işaret ettiğini belirtti. Artış, kurumun birebir rehberlik kapasitesinin ve başvuru kanalındaki erişilebilirliğin yükseldiğini gösteriyor.

İşveren danışmanlığında güçlenme:

İŞKUR'un işverenlere yönelik danışmanlık faaliyetlerinde de yükseliş kaydedildi. 2025'te 6 bin 365 olan işveren görüşmeleri, 2026'da 8 bin 231'e çıkarak yaklaşık yüzde 29 artış sağladı. Bu artış, işletmelerin personel ihtiyacının daha sistematik belirlenmesi ve iş gücü arzıyla talebin eşleştirilmesi yönünde yürütülen çalışmaların etkinliğini yansıtıyor.

Gençlerin kariyer yolculuğuna destek:

Genç istihdamı öncelikli alanlardan biri oldu; Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi kapsamında meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yoğun rehberlik sunuldu. Bu kapsamda 2 bin 460 öğrenciye birebir kariyer desteği verildi, görüşmelerde iş arama becerileri, meslek seçimi, kariyer planlaması ve çalışma hayatına uyum konularında yönlendirme yapıldı.

İl Müdürü Zahide Altınok faaliyetlerin amacını; iş arayanların iş gücü piyasasına daha etkin katılımını sağlamak, işverenlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve gençleri çalışma hayatına hazırlamak olarak özetledi. Muğla İŞKUR, artan danışmanlık hizmetleri ve güçlenen işveren ilişkileriyle kentte sürdürülebilir istihdama katkı sunmayı hedefliyor.

MUĞLA İŞKUR’DAN 30 BİN 883 KİŞİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ