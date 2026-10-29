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Kil atölyesiyle dayanışma: bağışlar 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak

Türk Kızılay Kadın Ağrı'nın kil atölyesinden elde edilen bağışlar, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:08

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kil atölyesiyle dayanışma: bağışlar 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak

Türk Kızılay Kadın Ağrı'dan bağış desteği

Türk Kızılay Kadın Ağrı tarafından düzenlenen kil atölyesi etkinliğinde toplanan bağışlar, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak.

Etkinlik katılımcıları ve uygulama:

Organizasyonda protokol üyeleri, gönüllüler ve vatandaşlar bir araya gelerek kil çalışması yaptı. Sanatsal üretimin dayanışmayla buluştuğu etkinlikte katılımcılar hem el emeği üretim gerçekleştirdi hem de bağışta bulundu.

Bağışların amaçları ve teşekkürler:

Türk Kızılay Kadın Ağrı Başkanı Neslihan Taşdemir Yerlikaya, etkinliğin gönüllülük ve paylaşma anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bağışların ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalara katkı sunacağını söyledi. Yerlikaya, organizasyona destek veren gönüllülere, katılımcılara ve protokol üyelerine teşekkür etti ve etkinliği "sanatın ve dayanışmanın iyilikle buluştuğu bir etkinlik" olarak nitelendirdi.

KIZILAY KADIN AĞRI’DAN 81 İL 81 AŞEVİ PROJESİ’NE DESTEK

KIZILAY KADIN AĞRI’DAN 81 İL 81 AŞEVİ PROJESİ’NE DESTEK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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