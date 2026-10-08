Kilis'te DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

Operasyonun seyri:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün iki farklı şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda iki DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın şeklinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Adli mercilere sevk ve karar:

Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Yapılan sorgulama ve incelemenin ardından C.N. hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartının uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Tutuklama ve teslim işlemi:

Diğer şüpheli Y.E.H. hakkında ise tutuklama kararı verildi ve Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların soruşturmayı sürdüğü belirtildi.

KİLİS’TE DEAŞ OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI