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Kilis'te DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı; C.N. adli kontrolle serbest, Y.E.H. tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te DEAŞ operasyonunda iki şüpheli yakalandı, biri tutuklandı

Operasyonun seyri:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün iki farklı şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda iki DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın şeklinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Adli mercilere sevk ve karar:

Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Yapılan sorgulama ve incelemenin ardından C.N. hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartının uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Tutuklama ve teslim işlemi:

Diğer şüpheli Y.E.H. hakkında ise tutuklama kararı verildi ve Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların soruşturmayı sürdüğü belirtildi.

KİLİS’TE DEAŞ OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KİLİS’TE DEAŞ OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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