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Son yolculuk: eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren eski milli güreşçi Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal toprağa verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Son yolculuk: eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi uğurlandı

kazada yaşamını yitiren çift son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi Firdevs Ünal için cenaze töreni düzenlendi. Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Yekbas köyü mevkiinde, 34 VA 3203 plakalı otomobil ile 19 AHG 339 plakalı tırın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayda otomobili kullanan Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsünün ismi haber kaynağında M.Ö. olarak geçti.

cenaze töreni ve defin:

Çiftin cenazeleri, işlemlerinin ardından il merkezindeki Hıdırlık Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, aile fertleri ve yakınlarının katıldığı törenle cenazeler gözyaşları arasında Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

yerel toplumun tepkisi ve anma:

Kaybın yaşandığı ilçede tanınmış bir isim olan eski milli sporcu Burak Ünal ile eşi için düzenlenen törenlerde, yakın çevresi ve komşuların derin üzüntüsü dikkat çekti. Bölge halkı, ailenin başsağlığı dileklerini iletti ve kazanın ardından oluşan boşluğu vurguladı.

Yetkililerin ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Kazanın oluş biçimi ve nedenlerine dair resmi açıklamalar bekleniyor.

ESKİ MİLLİ GÜREŞÇİ VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

ESKİ MİLLİ GÜREŞÇİ VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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