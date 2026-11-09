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Kilis'te öğrenci güvenliğini güçlendirmek için okul çevresi denetimleri sürüyor

Kilis Valiliği koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı, okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını eğitim yılı boyunca aralıksız sürdürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te öğrenci güvenliğini güçlendirmek için okul çevresi denetimleri sürüyor

Çalışmanın kapsamı:

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde okul çevrelerinde düzenli denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmelerini sağlayacak bir ortam oluşturmak olarak belirtiliyor.

Uygulama yöntemleri:

Denetimler kapsamında çevre kontrolleri, okul giriş-çıkış saatlerinde gözlem ve ilgili kurumlarla iletişim gibi uygulamalar yapılıyor. Ayrıca öğrenci, veli ve okul personeline yönelik bilgilendirme faaliyetleri ile güvenlik farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

süreklilik ve hedef:

Yetkililer, bu faaliyetlerin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini ifade etti. Hedef, sadece kısa süreli önlemler almak değil; sürdürülebilir bir güvenlik ve bilgilendirme ağı oluşturarak öğrencilerin huzurunu kalıcı hale getirmek olarak tanımlanıyor.

Toplumun ve okul yönetimlerinin iş birliğiyle yürütülen denetimlerin, eğitim ortamlarının daha güvenli hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

KİLİS’TE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

KİLİS’TE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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