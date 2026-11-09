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Habaş: Aliağa'daki patlamanın planlı bakım sırasında meydana gelen kaza olduğunu açıkladı

Habaş, Aliağa'daki fabrikadaki patlamanın elektrik ark ocaklarında yürütülen planlı bakım sırasında meydana gelen kaza sonucu olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Habaş: Aliağa'daki patlamanın planlı bakım sırasında meydana gelen kaza olduğunu açıkladı

Olayın seyri:

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikasında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yaşandığı, 14 yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

HABAŞ'ın açıklaması:

Şirketten yapılan açıklamada, patlamanın elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kazanın meydana geldiği belirtildi. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Soruşturma ve inceleme:

HABAŞ, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Şirket yetkilileri, soruşturmanın sonuçları doğrultusunda ek bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

İlk müdahale ve güvenlik adımları:

Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürme ve çevre güvenliğini sağlama çalışmalarına öncelik verdi. HABAŞ açıklamasında, etkilenen personele acil müdahale gerçekleştirildiği ve yaralıların tıbbi yardıma yönlendirildiği vurgulandı.

HABAŞ DEMİR-ÇELİK FABRİKASI&#039;NDA ÖĞLE SAATLERİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ.

HABAŞ DEMİR-ÇELİK FABRİKASI'NDA ÖĞLE SAATLERİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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