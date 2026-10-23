Kilis'te öğrenci servisleri okul tedbirleri kapsamında kapsamlı kontrolden geçti

Kilis'te jandarma denetimi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, 22 Ekim 2026 tarihinde okul tedbirleri kapsamında öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

denetimin uygulandığı okullar ve servis sayıları:

Denetimler kapsamında; Yavuzlu köyü Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulunda 3, Gülbaba köyü İlk ve Ortaokulunda 6, Reşit Pamukçuoğlu İlk ve Ortaokulunda 8, Acar İlk ve Ortaokulunda 4, Polatbey İlk ve Ortaokulunda 4 ve Hasancalı İlk ve Ortaokulunda 2 öğrenci servisi kontrol edildi.

kontrollerin devamı:

Toplam 27 servis üzerinde yapılan incelemenin ardından yetkililer, okulların güvenliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetimlerin süreceğini bildirdi.

KİLİS'TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 27 ÖĞRENCİ SERVİSİ DENETLENDİ.