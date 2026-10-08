Dolar 49,3334 +0,27%
Euro 55,2746 +0,34%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,50 +0,43%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Kilis'te okul kantinlerinde kapsamlı gıda denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde son kullanma tarihleri, hijyen, fiyat etiketleri ve genel kuralların uygulanmasını denetledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis'te okul kantinlerinde kapsamlı gıda denetimi

denetimin kapsamı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimin temel amacı, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamaktı.

neler kontrol edildi:

Ekipler, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve işletme uygulamalarının ilgili genel kurallara uygunluğunu titizlikle inceledi. Gözlemler sırasında ambalaj bütünlüğü, saklama koşulları ve ürün etiket bilgilerinin tutarlılığı dikkate alındı.

denetimin önemi ve değerlendirme:

Bu tür denetimler, okul ortamında gıda güvenliğinin korunması ve tüketici bilincinin artırılması açısından kritik görülüyor. Denetimde kontrol edilen unsurlar, kantin hizmet kalitesinin ve öğrencilerin beslenme güvenliğinin temel göstergeleri olarak değerlendirilmektedir.

OKUL KANTİNLERİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKUL KANTİNLERİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağ...
images

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kald...
images

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi
images

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

Mantar yolunda beklenmedik misafir: anne ayı ve iki yavruyla karşılaşma

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı