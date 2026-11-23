okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre düzenlenen birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Ara tatilin sona ermesiyle Bolu genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yeniden ders zili çaldı.

Bir haftalık tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, planlanan ders programı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

öğrenciler ve öğretmenler göreve döndü:

İl genelinde 49 bin 477 öğrenci ile 4 bin 687 öğretmen bugün sınıflarda yerini aldı. Sayılar, Bolu'da yüz yüze eğitimin düzenli biçimde sürdüğünü gösteriyor.

Ara tatil süresince öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak tamamladı.

eğitim takvimi ve süreç:

2026-2027 eğitim öğretim takvimi kapsamında planlanan ara tatiller, eğitim akışını dengelemeyi amaçlıyor ve Bolu'da bu takvim uygulandı. Okullarda dersler, belirtilen program çerçevesinde sürüyor.

Öğrenci ve öğretmenler, ara tatilin ardından yürürlükteki ders programlarına uyum sağlayarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

BOLU’DA ARA TATİLİN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE 49 BİN 477 ÖĞRENCİ VE 4 BİN 687 ÖĞRETMEN YENİDEN DERS BAŞI YAPTI.