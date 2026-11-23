Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi uzmanı olarak GTA 6 gibi yeni nesil oyunların bazı kullanıcıları saatlerce, hatta günlerce hareketsiz bıraktığını belirterek uyarıda bulundu.

gta 6 üzerinden hareketsizlik uyarısı:

Şen, oyun içindeki görevleri tamamlamak amacıyla bazı kişilerin 50 saate yakın kalkmadan oturduğunu, tüm görevleri tamamlamak isteyenlerde bu sürecin toplamda 150 saate kadar ulaşabildiğini ifade etti. Bu tür uzun oturumların yalnızca kısa vadeli yorgunluk yaratmadığını, omurga ve iç organ sağlığında kalıcı hasarlara yol açabildiğini söyledi.

Uzun süre bilgisayar ve ekran başında hareketsiz kalmak kamburluk, skolyoz, bel ve boyun fıtığı, obezite, alzheimer hastalıklarına neden olur. Hatta ileriki dönemlerde felç bırakır, ölüme götürebilir.

pandemi dönemindeki yanlışlar tekrarlanıyor:

Şen, pandemi sürecinde evde uzun süre hareketsiz kalmanın yol açtığı sorunların tekrar edildiğini vurguladı. Pandemi sonrası gözlemledikleri kalça ve diz eklemlerinde dejenerasyon, hareket kısıtlılığı ile tansiyon, şeker ve obezitede artış gibi olumsuz tabloların bir kısmının benzer biçimde oyun odaklı uzun oturumlarla yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzun süreli hareketsizliğin inme ve kalp krizi vakalarında artışa katkı sağladığını söyleyen Şen, bu dönüşümlerin temelinde hareket azlığının ve kötü yaşam alışkanlıklarının yattığını ifade etti.

omurga, uyku ve alınacak önlemler:

Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın omurga ve eklem sağlığı üzerindeki etkileri şu şekilde sıralandı: kamburluk, skolyoz, eklem dejenerasyonu, bel ve boyun fıtığı, eklem kireçlenmeleri ve obezite. Şen, bu sorunların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve ilerleyen dönemlerde alzheimer, felç ve yaşam süresinde kısalmaya kadar gidebileceğini söyledi.

Mutlaka saatte bir pozisyon değiştirin. Aynı pozisyonda uzun süre oturmaktan kaçınmak, düzenli aralıklarla ayağa kalkmak ve hareket etmek gerektiğini vurguladı. Ayrıca uykusuzluğun hafıza ve dikkat sorunlarına yol açtığını, hareketsizlikle birleştiğinde sağlık risklerinin daha da arttığını hatırlattı.

GTA 6 başta olmak üzere ekran başında uzun süre kalanlara yönelik önerilerini yineleyen Şen, son olarak şunları söyledi: Sık sık pozisyon değiştirin, hareket edin ve uykunuzun kıymetini bilin.

Uzmanı uyardı: "GTA 6 ilerleyen dönemlerde ölüme götürebilir"