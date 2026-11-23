Olayın ayrıntıları:

Bakırköy ilçesi Yenimahalle Yanıkses Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında bulunan iki katlı, boş ve tarihi ahşap bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Binadan kopan parçalar sokağa park halinde duran üç aracın üzerine devrildi. İtfaiye ekiplerinin ilk kontrollerinde ölü ya da yaralı olmadığı belirlendi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, olası yeni çökme riskine karşı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı ve enkaz çevresinde inceleme yaptı. Olay yerinin durumu ayrıca havadan görüntülendi.

Hasar ve soruşturma:

Çökme sonucunda sokakta park halinde bulunan 3 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve enkaz kaldırma ile çökme nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN VE BOŞ OLDUĞU ÖĞRENİLEN İKİ KATLI TARİHİ AHŞAP BİNA, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ. BİNADAN KOPAN ENKAZ PARÇALARI, O SIRADA SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNAN 3 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ.