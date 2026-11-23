Kars-Susuz-Ardahan kara yolunda yoğun sis ve buzlanma

Kars’ın Susuz ilçesi ile Ardahan arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Havanın soğumasıyla birlikte yolda meydana gelen buzlanma, sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.

Etkilenen kesimler ve görüş mesafesi:

Güzergahın özellikle sabah saatlerinde kapladığı sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Bu durum özellikle virajlı ve yüksek kesimlerde seyreden araçlar için risk oluşturdu.

Sürücü davranışları ve uyarılar:

Seyir halinde olan araç sürücüleri, sis ve buzlanma nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi. Yetkililer ve yerel gözlemler, sürücülerin tedbirli davranmasının ve özellikle virajlı bölgelerde dikkatli olunmasının trafik kazalarının önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kentin bazı bölgelerinde sis etkisini sürdürürken, yolda karşılaşılabilecek buzlanma ve ani görüş kayıplarına karşı sürücülerin uygun hızda ve takip mesafesi bırakarak seyretmeleri gerektiği belirtildi.

KARS-SUSUZ-ARDAHAN KARA YOLUNDA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS VE BUZLANMA, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.