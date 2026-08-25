Saraydüzü'nde engellinin evine kadar asfaltla erişim sağlandı

Saraydüzü'nde engelli vatandaşın ulaşım sorunu kısa sürede çözüldü

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, Kaymakam Birkan Göktaş'ın köy ziyareti sırasında gündeme gelen bir talep, yetkililerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı. Ziyaret esnasında akülü sandalyesiyle evine ulaşmakta zorluk çektiğini belirten bir vatandaşın isteği üzerine çalışma başlatıldı.

talebin iletilmesi ve çalışma süreci:

Vatandaşın evine giden yolun taşlık olması ve bunun akülü sandalyeyle ulaşımı engellemesi üzerine Kaymakam Birkan Göktaş, durumu değerlendirip ilgili birimlere anında talimat verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, söz konusu yolu baştan sona ele alarak evin kapısına kadar asfaltlama çalışmasını tamamladı. Çalışma, hem ulaşımı kolaylaştırdı hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir mağduriyeti giderdi.

vatandaşın memnuniyeti ve teşekkürleri:

Yapılan hizmetten memnuniyetini dile getiren vatandaş, talebinin hızlıca karşılanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti. Vatandaşın ifadeleri şöyle: “Saraydüzü Kaymakamımız geçen hafta köyümüze ziyarette bulunduğu esnada ’Kaymakam beyim, benim evin yolu taşlık, akülü sandalyem ile gidip gelmede zorluk çekiyorum’ demem üzerine asfalt sözü vermişti. Sağ olsun yolun tamamını bitirdiler. Birkan Göktaş Kaymakam beyimize, muhtarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Saraydüzü ilçemize yeni atanan Kaymakam beyimize hayırlı görevler dilerim”.

Yetkililer, benzer ihtiyaçların tespiti ve hızlı çözümü için köy ziyaretlerinin önemine dikkat çekerken, yerel yönetim ekiplerinin sahada koordineli çalışmasının örnek bir uygulama oluşturduğunu belirtti.

SARAYDÜZÜ KAYMAKAMI BİRKAN GÖKTAŞ, KÖY ZİYARETİ SIRASINDA AKÜLÜ SANDALYESİYLE EVİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİNİ BELİRTEN ENGELLİ VATANDAŞIN YOL TALEBİNİ HIZLA YERİNE GETİRDİ.