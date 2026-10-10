Kilitli kapıdan centilmenlik: iki öğrencinin örnek davranışı

olayın ayrıntıları:

Bursa'da Osmangazi ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), öğle saatlerinde namaz kılmak için iş yerini kilitleyerek ayrıldı. Bu sırada bakkalın önüne gelen iki öğrenci kardeş, kapının önünde bulunan meyve sularından aldılar. Kapının kilitli olduğunu fark eden kardeşler, aldıkları ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra parayı kapının altından içeri bıraktı.

görüntüler ve davranış:

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda öğrencilerin, aldıkları ürünleri çıkarmadan önce parayı kameraya gösterip ardından kapı altından ödemeyi bıraktıkları görüldü. Davranış, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

esnafın tepkisi:

Olaydan etkilenen işletme sahibi Mustafa Targay, çocukların duyarlılıklarından dolayı hem öğrencilere hem de ailelerine teşekkür etti.

BURSA'DA ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ : MEYVE SUYUNUN PARASINI KAPININ ALTINDAN BIRAKTILAR