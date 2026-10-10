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Düzce'de örnek adım: Lokman Ayva'dan Kızılay'a kan desteği

TBMM'nin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva, Kızılay'a kan bağışı yaparak düzenli bağış çağrısında bulundu ve duyarlılık istedi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de örnek adım: Lokman Ayva'dan Kızılay'a kan desteği

Bağış çağrısı ve ziyaret:

TBMM’nin ilk görme engelli milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kızılay'a kan bağışında bulunarak toplumda farkındalık oluşturdu. Ayva'nın desteği, düzenli kan bağışının gerekliliğine dikkat çekerken, bağış merkezlerine olan ihtiyacın altını çizdi.

Yerel yetkiliden teşekkür:

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, bağışta bulunan Lokman Ayva'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Aydın, böyle örnek davranışların toplumda yaygınlaşmasının kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Ayva'nın mesajı:

Ayva, "Kan vermek insanlığa hizmet etmenin en kolay yolu" vurgusunu yaparak, "İster engelli olun ister engelsiz, ister fakir olun ister zengin, kadın erkek fark etmeden hepimizin yapabileceği en güzel hizmet kan vermektir. Herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel işin kan bağışı olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu sözlerle Ayva, kan bağışının herkes için erişilebilir ve anlamlı bir toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ziyaret, hem sembolik hem de pratik boyutlarıyla kan bağışı çağrısını güçlendirdi. Ayva'nın katılımı, farklı kesimlerden insanların da kan bağışına teşvik edilmesine katkı sağlarken, Kızılay ile sivil toplum iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

TBMM’NİN İLK GÖRME ENGELLİ MİLLETVEKİLİ VE TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ GENEL BAŞKANI LOKMAN AYVA...

TBMM’NİN İLK GÖRME ENGELLİ MİLLETVEKİLİ VE TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ GENEL BAŞKANI LOKMAN AYVA, KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA BULUNARAK VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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