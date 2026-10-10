Kaybolmaya karşı qr: lise öğrencilerinin Alzheimer hastalarına özel tanımlama projesi

Elazığlı öğrencilerden kaybolma riskine dijital çözüm

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Elanur Emerce ve Nisa Kapar ile danışman öğretmen Fatih Aladar tarafından tasarlanan proje, Alzheimer hastaları ve unutkanlık nedeniyle kaybolma riski taşıyan kişiler için QR kodlu bir tanımlama sistemi sunuyor. Ekip, çalışmayı TÜBİTAK 4007 çerçevesinde "Güvende Kal: Alzheimer Hastaları İçin QR Kodlu Tanımlama Sistemi" adıyla geliştirdi.

Nasıl çalışıyor ve hangi seçenekler var:

Projede kişiye özel hazırlanan QR kodlar; el üstü, tırnak veya vücudun görünür kısımlarına yerleştirilebiliyor. Ayrıca sistem kalıcı çözümler arasında dövme ile de uygulanabilecek şekilde tasarlandı. QR kodu okutan herhangi bir kişi, telefonundan koda eriştiğinde hastanın yakınlarıyla doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan bir buton veya WhatsApp üzerinden konum gönderme seçeneğini görebiliyor. Sistemin çalışması için gerekli tek şey internet bağlantısı ve QR okuyabilen bir kamera.

Avantajlar, benzer uygulamalar ve maliyet:

Proje yürütücüsü Fatih Aladar, sistemin hem geçici etiket hem de kalıcı dövme ile uygulanmasının avantajlarına dikkat çekti. Tırnaklara yapılan uygulamanın Japonya örneğinde olduğu gibi aylık yenileme gerektirdiğini ve bunun maliyeti artırdığını belirten Aladar, kalıcı dövmenin bir kere yapıldığında uzun yıllar kullanılabileceğini vurguladı. Ayrıca çalışmanın kapsamının Alzheimer ile sınırlı kalmadığını; akli melekesi yerinde olmayan, unutkanlık sorunu yaşayan ya da yaşlılık nedeniyle kaybolma riski taşıyan herkese uygulanabileceğini söyledi.

Hukuki ve dini boyutlar da projede ele alınan konular arasında. Aladar, mevcut kanunlar gereği kişinin vücut bütünlüğü üzerinde söz hakkı bulunduğunu, bu nedenle kişinin rızası alınmadan uygulama yapılamayacağını; ancak hastanın vasisi veya yakınının gerekli sağlık raporları ile mahkemeye başvurması ve mahkeme onayı alınması halinde işlemin mümkün olabileceği görüşünü paylaştı. Dini açıdan ise Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulan soruya verilen cevabın, zaruret halinde uygulamaya izin verdiği yönünde olduğunu belirtti.

Projeyi inceleyen Pınar Dalgakıran, çalışmayı özellikle çağın yaygın sorunu olan unutkanlık için kalıcı ve faydalı bir çözüm olarak nitelendirdi ve hem danışman öğretmeni hem de öğrencileri tebrik etti.

Aladar, projenin kamuoyuna yayılması için Sağlık Bakanlığı tarafından kamu spotları hazırlanmasını ve toplumun bu işaretleri tanımasının önemine dikkat çekti. Sistem, kapsamı ve potansiyel faydası açısından maliyetsiz ve uygulanabilir bir çözüm olarak sunuluyor.

Lise öğrencileri geliştirdi: Alzheimer hastaları artık QR sistemi ile güvende kalacak