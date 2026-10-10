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Amcanın gözyaşları: Maltepe enkazında gençlerin hayalleri yarım kaldı

Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cenazesi amcası Tevfik İnan'a teslim edildi; aile Ahmet ve Zeynep'in yarım kalan hayallerini andı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amcanın gözyaşları: Maltepe enkazında gençlerin hayalleri yarım kaldı

Amcanın gözyaşları: Maltepe enkazında gençlerin hayalleri yarım kaldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökmede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Zeynep İnan için aile Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Zeynep'in cansız bedenine enkaz altından ulaşıldığı, son kişinin 25 saat sonra çıkarıldığı bildirildi.

Cenaze teslimi ve defin planı:

Adli işlemleri tamamlanan Zeynep İnan’ın cenazesi amcası Tevfik İnan'a teslim edildi. İnan, cenazenin bugün Cevizli Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortadağ Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.

Amca Tevfik İnan, işlemler için göçükten geç çıkması nedeniyle önce Zeynep'in morgda işlemlerinin tamamlandığını, ardından defin için soğanlı mezarlıklar müdürlüğüne gideceğini belirtti.

Amcanın sözleri ve kaybedilen gençlerin hayalleri:

Enkazda yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ahmet'i daha önce defnettiklerini söyleyen amca, gençlerin hayallerine vurgu yaptı. Tevfik İnan, Ahmet için "Daha yeni bir araba aldı. Rabbim ona binmeyi nasip etmedi" ifadelerini kullandı ve gençlerin beklenti ve planlarının yarım kaldığını dile getirdi.

İnan, Ahmet'in babasının memleketine gittiğini, dönüşte acı haberleri aldığını aktarırken, Ahmet için "Benim erkeğimdi. Her genç gibi hayalleri vardı" sözleriyle kaybın ailede yarattığı boşluğu özetledi.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturması ve incelemeler sürüyor; aile ise cenaze töreni ve defin işlemleri için hazırlıklarını tamamlıyor.

Maltepe’deki bina faciasında amcanın acı sözleri: &quot;Ahmet’in hayali büyüktü&quot;

Maltepe’deki bina faciasında amcanın acı sözleri: "Ahmet’in hayali büyüktü"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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