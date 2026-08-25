Kilitli mutfak ve çanta içindeki anahtar Aydın'daki yangında cinayet şüphesi

Aydın'daki yangın ve soruşturmanın son durumu

Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 16 Ağustos gecesi meydana gelen yangında hayatını kaybeden Mazlum Çiçek olayıyla ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. Olayın ardından yoğunlaşan incelemeler sonucu, Çiçek'in eşi D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı verildi.

Yangının başlangıcı ve ilk müdahale:

Vatandaşların alevleri fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında evde yaralı halde bulunan D.Ç. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Aynı çalışmalarda evde Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı; cenaze inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Soruşturmanın seyrini değiştiren bulgular:

Görgü tanıkları yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğunu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmak için geldiğinde evin önünde bir çanta ve valiz bulundu; çantanın ucundan dışarı sarkan anahtarlar ekiplerin dikkatini çekti. Anahtar kullanılarak içeri girilmesinin ardından yaralı kadın kurtarıldı. Ayrıca, polis incelemesinde kadının para ve ziynet eşyalarını çantasına koyduğu tespit edildi.

Evdeki mutfak kapısının olay anında kilitli olması ve anahtarın çanta içinde bulunması, emniyeti şüpheye sevk etti. Bu bulgular doğrultusunda Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olaya cinayet şüphesi yöneltildi ve İzmir'de tedavisi süren D.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İlgili kaynaklar, kadının tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağını aktarıyor.

Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri devam ediyor; emniyet ekipleri, yangının çıkış nedeni ve olayın tüm ayrıntılarını belgelemek için delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna yansıtılan görgü tanıklarının ifadeleri ile bulunan nesneler soruşturmanın yönünü belirleyen unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Mahalli yetkililer ve adli makamlar, olayla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüleceğini bildirirken, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yapılacak adli işlemler bekleniyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 16 AĞUSTOS'TA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN MAZLUM ÇİÇEK'İN EŞİ D.Ç. HAKKINDA CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI. YANGIN ÖNCESİ DUYULDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ÇIĞLIKLAR, KAPISI KİLİTLİ MUTFAK VE EVİN ÖNÜNDE BULUNAN ÇANTA SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ.