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Kiracı-mülk sahibi gerilimi Bursa'da güzellik salonunun önünü kapattı

Bursa Osmangazi'de 8 yıldır salon işleten Pınar Çalışır, dört yıldır süren kira uyuşmazlığı sonrası iddia edilen baskılar ve karavan engeli yüzünden müşteri kaybı yaşıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kiracı-mülk sahibi gerilimi Bursa'da güzellik salonunun önünü kapattı

Bursa Osmangazi'de devam eden gerilim sokak ortasına taşındı:

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren güzellik salonunun işletmecisi Pınar Çalışır, mülk sahibiyle başlayan kira anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıldır çeşitli baskılara maruz kaldığını belirtti. İş yeriyle ilgili yaşananların son yıllarda tırmanış gösterdiğini söyleyen Çalışır, haklı olduğunu düşündüğü başvurulara rağmen sorunun çözülemediğini ifade etti.

Görüntülerde yer alan iddialar:

Güvenlik kameralarına yansıdığı iddia edilen görüntülerde, mülk sahibinin kardeşi olduğu belirtilen O.G.'nin gece vakti iş yerine geldiği, bölgeyi kontrol ettikten sonra süs havuzuna zarar verdiği ve çevredeki parke taşlarını söktüğü anlar yer alıyor. Kamera kayıtlarında ayrıca iş yerine ait klima hortumları ile elektrik kablolarının kesildiği ve çeşitli noktalarda hasar oluştuğu görülüyor.

Çalışır, son olarak karavanların dükkan girişini kapatacak şekilde park edilmesi sebebiyle müşterilerinin iş yerine ulaşmakta güçlük çektiğini, bu engellerin hem rutin hizmet akışını bozduğunu hem de işletme itibarına zarar verdiğini belirtti.

İş kaybı, şikayetler ve talepler:

İşletmeci Çalışır, salonunda günlük ortalama 30 randevuya kadar hizmet verdiğini, yaşananların etkisiyle bu sayının zaman zaman 5'e kadar düştüğünü söyledi. Sürecin kendisi ve çalışanları üzerinde maddi ve psikolojik etkileri olduğunu vurgulayan Çalışır, defalarca şikayette bulunduğunu fakat bir sonuca ulaşamadığını iddia etti.

Mahalle sakinlerinin de olaylardan rahatsızlık duyduğu belirtilirken, taraflar arasında hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi. Çalışır, yaşananların sona erdirilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Olayla ilgili olarak polis kayıtları ve tarafların şikayetleri temelinde yürütülen soruşturma ile hukuki süreç devam ediyor. Yaşananlar, işyeri güvenliği, komşuluk ilişkileri ve kira uyuşmazlıklarında çözüm mekanizmalarının uygulanmasının önemini tekrar gündeme taşıdı.

Not: Haberde adı geçen kişiler ve sayısal bilgiler habere konu iddialarda yer aldığı şekilde aktarılmıştır; süreçteki resmi karar ve sonuçlar ilgili kurumlarca açıklanacaktır.

YAŞANANLAR İSE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

YAŞANANLAR İSE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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