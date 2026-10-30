Denizli'de kargo aracında yangın: akaryakıt istasyonu müdahalesi olası faciayı önledi

olayın gelişimi:

Denizli'nin Cankurtaran mevkiinde seyir halindeki DHL kargoya ait araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

ilk müdahale ve riskin azaltılması:

Yangını fark eden vatandaşlar ile olay yerinin yakınındaki akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu erken müdahale, yangının hızla büyümesini engelleyerek potansiyel tehlikeyi azalttı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yapılacak teknik değerlendirme ve tespitlerin ardından resmi açıklama paylaşılacak.

DENİZLİ’NİN CANKURTARAN MEVKİİNDE SEYİR HALİNDEKİ KARGO ARACINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR VE AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANLARI YANGIN TÜPLERİYLE ALEVLERE İLK MÜDAHALEYİ YAPARKEN, OLAY YERİNE ULAŞAN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.