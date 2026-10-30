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Antalya'da üç gündür kayıp olan Rabia Nur için aile yardım çağrısı

Antalya Aksu Çamköy'de salı sabahı evinden çıkan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit üç gündür kayıp; ailesi, engelli kızlarını görenleri emniyete bildirmeye çağırdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da üç gündür kayıp olan Rabia Nur için aile yardım çağrısı

Antalya'da kayıp genç için aile alarmda

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailenin endişesi üzerine durum emniyet birimlerine bildirildi.

olay ve başvuru:

Olay, Orman Sokak'ta meydana geldi. Aile, Rabia Nur'un evine dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine yetkililere başvurdu. Şu ana kadar genç kadınla ilgili somut bir bilgi elde edilemedi.

aileden yardım çağrısı:

Baba Ömer Yiğit, kızının engelli olduğunu belirterek, Rabia Nur'un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini söyledi. Aile, Rabia Nur'u gören veya yerini bilen vatandaşlardan bilgi paylaşmalarını ve bilgileri en yakın emniyet birimine iletmelerini talep etti. Genç kadın 3 gündür haber alınamıyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE SALI SABAHI EVİNDEN AYRILAN 26 YAŞINDAKİ RABİA NUR YİĞİT&#039;TEN HABER...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE SALI SABAHI EVİNDEN AYRILAN 26 YAŞINDAKİ RABİA NUR YİĞİT'TEN HABER ALINAMIYOR. KIZININ ENGELLİ OLDUĞUNU BELİRTEN BABA ÖMER YİĞİT, GÖRENLERİN EMNİYET BİRİMLERİNE HABER VERMESİNİ İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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