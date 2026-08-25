Kıralan'a 285 yeni konteyner: belediye talebe hızlı yanıt verdi

Yeni konteyner yerleştirme çalışmasının özeti:

Denizli Çivril Belediyesi, Kıralan Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 285 yeni çöp konteyneri yerleştirdi. Yapılan düzenleme ile mahallede çöplerin daha düzenli toplanması ve çevre temizliğinin korunması amaçlanıyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Mahallede daha önce bulunan konteynerlerin kaldırılmasının ardından halkın talepleri belediye yetkilileri tarafından değerlendirildi. Hazırlanan planlama doğrultusunda konteynerler, nüfus yoğunluğu ve erişilebilirlik göz önünde bulundurularak belirlenen noktalara dağıtıldı. Yerleştirme çalışmalarıyla temizlik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Başkanın açıklaması:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, ilçenin 77 mahallesinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Kıralan Mahallesi’ndeki taleplerin karşılandığını ifade etti. Başkan Dere, "Çivril’imizin 77 mahallesinde hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kıralan Mahallemizde hemşehrilerimizden gelen talepleri dikkate alarak 285 adet yeni çöp konteynerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, talepleri yerinde değerlendirerek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Daha temiz bir Çivril için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hizmetin sürekliliği ve mahalle odaklı yaklaşım:

Belediye yetkilileri, temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarını ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sürdüreceklerini belirtti. Kıralan örneğinde olduğu gibi uygulamalar, vatandaşların geri bildirimlerine göre şekillendirilmeye devam edecek ve ilçe genelinde düzenli temizlik ile çevre sağlığının korunması öncelik olmaya devam edecek.

ÇİVRİL BELEDİYESİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA KIRALAN MAHALLESİ’NE 285 YENİ ÇÖP KONTEYNERİ YERLEŞTİRDİ. ÇALIŞMAYLA MAHALLEDE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DAHA DÜZENLİ VE ETKİN YÜRÜTÜLMESİ HEDEFLENİYOR.