Dolar 48,0826 +0,02%
Euro 56,0891 -0,02%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.275,11 +0,18%
EUR/USD 1,1658 -0,08%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

Kıralan'a 285 yeni konteyner: belediye talebe hızlı yanıt verdi

Çivril Belediyesi, Kıralan Mahallesi sakinlerinin talepleri üzerine 285 yeni çöp konteyneri yerleştirdi; çalışma, mahallede temizlik ve düzenin artırılmasını hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kıralan'a 285 yeni konteyner: belediye talebe hızlı yanıt verdi

Yeni konteyner yerleştirme çalışmasının özeti:

Denizli Çivril Belediyesi, Kıralan Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 285 yeni çöp konteyneri yerleştirdi. Yapılan düzenleme ile mahallede çöplerin daha düzenli toplanması ve çevre temizliğinin korunması amaçlanıyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Mahallede daha önce bulunan konteynerlerin kaldırılmasının ardından halkın talepleri belediye yetkilileri tarafından değerlendirildi. Hazırlanan planlama doğrultusunda konteynerler, nüfus yoğunluğu ve erişilebilirlik göz önünde bulundurularak belirlenen noktalara dağıtıldı. Yerleştirme çalışmalarıyla temizlik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Başkanın açıklaması:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, ilçenin 77 mahallesinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Kıralan Mahallesi’ndeki taleplerin karşılandığını ifade etti. Başkan Dere, "Çivril’imizin 77 mahallesinde hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kıralan Mahallemizde hemşehrilerimizden gelen talepleri dikkate alarak 285 adet yeni çöp konteynerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, talepleri yerinde değerlendirerek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Daha temiz bir Çivril için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hizmetin sürekliliği ve mahalle odaklı yaklaşım:

Belediye yetkilileri, temizlik hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarını ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sürdüreceklerini belirtti. Kıralan örneğinde olduğu gibi uygulamalar, vatandaşların geri bildirimlerine göre şekillendirilmeye devam edecek ve ilçe genelinde düzenli temizlik ile çevre sağlığının korunması öncelik olmaya devam edecek.

ÇİVRİL BELEDİYESİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA KIRALAN MAHALLESİ’NE 285 YENİ ÇÖP...

ÇİVRİL BELEDİYESİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA KIRALAN MAHALLESİ’NE 285 YENİ ÇÖP KONTEYNERİ YERLEŞTİRDİ. ÇALIŞMAYLA MAHALLEDE TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DAHA DÜZENLİ VE ETKİN YÜRÜTÜLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Duba uyarısı dikkate alınmadı: Eskişehir'de servis aracının hatalı parkı trafiği...
images

çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe
images

Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını doldur...
images

Kıyılarda koruma meyvesini verdi: Kuşadası ve Didim'de 504 deniz kaplumbağası ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elektrik işlerinden besiciliğe: TKDK desteğiyle 200 başlık çiftlik kurdu

çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi

Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi