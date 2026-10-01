Kıralan’da miniklere özel 4-6 yaş Kur’an kursu eğitime başladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Kıralan Mahallesi'nde hizmete giren 4-6 yaş Kur’an kursu için düzenlenen açılış töreniyle eğitim faaliyetleri başladı. Törene kurum yetkilileri, din görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılış töreninde neler yaşandı:

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftüsü Abdullah Pamuklu dua etti ve kursun açılışı protokol tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Protokol ziyareti ve kurs incelemesi:

Açılışa Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gök ve Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu ile siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, hizmete açılan kursu inceleyerek eğitim alanları hakkında bilgi aldı ve kursiyer çocuklarla bir araya geldi.

KIRALAN MAHALLESİ 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU HİZMETE AÇILDI